Апеляційний суд залишив Діденка під вартою

Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього першого заступника НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу винесла сьогодні на апеляцію адвокатів І.ДІДЕНКА колегія суддів вказаного суду, підтвердивши таким чином постанову Печерського районного суду столиці, яким І.ДІДЕНКУ за поданням слідчого СБУ було подовжено до трьох місяців термін тримання під вартою.

Як зазначається в ухвалі, «доводи адвокатів І.ДІДЕНКА про зміну йому запобіжного заходу не знайшли підтвердження під час апеляційного розгляду скарги».

Також суд не взяв до уваги та залишив без розгляду клопотання адвокатів і самого І.ДІДЕНКА щодо зміни останньому міри запобіжного заходу з арешту на звільнення з-під варти через внесення грошової застави, суму якої мав би визначити суд, або на звільнення на поруки 26 народних депутатів.