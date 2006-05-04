Луценко взяв слово з Рабиновича

Президент видавничого дому «Столичні новини», керівник Об`єднаної єврейської общини Вадим РАБИНОВИЧ обіцяє у разі бездіяльності правоохоронних органів з розслідування справи про побиття головного редактора газети «Столичные новости» Володимира КАЦМАНА опублікувати 16 травня прізвища замовників і причетних до цього злочину осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.РАБИНОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У мене була зустріч з міністром внутрішніх справ, я передав всі дані, якими я маю про замовників і виконавців цього злочину. Я не розумію, чому правоохоронні органи не діють», - сказав В.РАБИНОВИЧ.

Президент видавничого дому «Столичні новини» вважає, що напад на В.КАЦМАНА скоєно у зв`язку з його професійною діяльністю. «Злочин здійснив громадянин України на замовлення з території іноземної держави. В.КАЦМАНА планували вбити, і це лише перша частина щодо здійснення плану, що добре фінансується, з дестабілізації ситуації серед журналістів», - пояснив він.

За його словами, виконавці не одержали обіцяні гроші за злочин, оскільки не вбили В.КАЦМАНА.

Разом з тим він відмовився назвати прізвища замовників і причетних до злочину, посилаючись на обіцянку, яка він дав міністру внутрішніх справ.

Разом з тим В.РАБИНОВИЧ не виключив, що до нападу на В.КАЦМАНА причетні структури, пов`язані з Міжрегіональною академією управління персоналом (МАУП). «Це навчальний заклад – держава в державі. МАУП вигнав зі своєї території перевірку щодо його фінансово-господарської діяльності. Вони розширюють свою діяльність, збільшують кількість періодичних видань на гроші, одержані з-за кордону. Не знаю, чому цим не займається Служба безпеки України», - поцікавився В.РАБИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН. В.КАЦМАНА було побито двома невідомими в під`їзді будинку за місцем проживання в Києві 8 квітня.

Постраждалий одержав закриту черепно-мозкову травму, удар верхніх кінцівок. Особисті речі невідомі залишили при ньому. В.КАЦМАН був госпіталізований до нейрохірургічного відділення міської лікарні швидкої медичної допомоги.

У зв`язку з цією подією Печерським райвідділом міліції порушено кримінальну справу за ч.2 ст.296 «хуліганство». Сам постраждалий на питання співробітників міліції відповів, що йому важко сказати, з чим пов`язаний цей інцидент, нападаючих він не запам`ятав. Втім, міліція висуває дві версії: помста, пов`язана з професійною діяльністю В.КАЦМАНА, і хуліганство на грунті неприязних стосунків з певними особами.