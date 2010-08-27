Вінський пропонує не зупинятися на ліквідації райрад у Києві

Партія «Народна влада» закликає парламент водночас з ліквідацією районних рад у Києві ліквідувати районні державні адміністрації, а також призначити дострокові вибори міського голови Києва і депутатів Київради.

Про це йдеться у заяві партії «Народна влада», поширеній прес-службою партії у п’ятницю, 27 серпня.

Партія «Народна влада» застерігає парламент, до якого Київська міська рада звернулася з ініціативою шляхом законодавчих змін ліквідувати райради у столиці, «від спокуси вдовольнитися половинчатим рішенням, або навіть піти на варіант ліквідації системи місцевого самоврядування у столиці».

«Ми переконані, що проведення реформи місцевого самоврядування є одним з найнагальніших політичних завдань сьогодення. Проте дана реформа не має права перетворитися в суто механічну ліквідацію районних рад у містах, а тим більше в одному окремо взятому Києві. Проблема потребує комплексного вирішення», - наголошується в заяві.

В «Народній владі» переконані, що «це комплексне рішення полягає в повноцінній імплементації на всій території України Європейської хартії місцевого самоврядування, яку Україна ратифікувала ще 1997 року, але й досі в цьому напрямку нічого не зробила».

«Безперечно, абсурдним є стан, за якого, наприклад, інтереси громади міста Києва сьогодні репрезентують аж одинадцять представницьких органів – Київська міська рада і десять районних рад. Тому ми вважаємо, що у містах з районним поділом має діяти формула «одна громада – один представницький орган». І в даному випадку цим представницьким органом має бути міська рада. Міський голова має обиратися безпосередньо виборцями відповідної міської громади, він має очолювати відповідну місцеву раду та відповідний виконком ради», - стверджується в документі, який є в розпорядженні УНІАН.

Водночас народники наголошують, що, «відповідно до букви й духу згаданої Хартії, вертикаль державної виконавчої влади не може підміняти місцеве самоврядування, і навіть не має існувати паралельно з ним».

«Тому, безумовно, разом з ліквідацією районних в містах рад мають бути ліквідовані районні державні адміністрації та Київська і Севастопольська міські державні адміністрації», - переконані в «Народній владі». Партія стверджує, що в містах, в яких немає районних рад, система влади є краще керованою і зрозумілішою для людей.

В заяві наголошується, що «ухвалення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ», якими будуть ліквідовані районні ради та районні державні адміністрації у столиці, партія «Народна влада» розглядає лише як один із кроків на шляху такого реформування. Наступними кроками мають стати зміни в Конституцію України та в Закон «Про місцеве самоврядування в Україні».

«Партія «Народна влада» чітко усвідомлює: до того часу, поки є районні в містах державні адміністрації, говорити про повноцінне місцеве самоврядування неможливо», - підкреслюється в документі.

Крім того, після внесення зазначених змін в закон про столицю, партія «Народна влада» вважає за доцільне, з огляду на нові умови організації влади в столиці, провести дострокові вибори міського голови Києва і депутатів Київради.

«Ставлення до реалізації Європейської хартії місцевого самоврядування – це тест на демократію. Шкода, що багато знаних політиків говорять про дрібниці, і не бачать головної проблеми. Принципово важливо, аби всі політичні партії чітко висловили своє бачення системи місцевого самоврядування в столиці», - сказано в заяві, підписаній головою партії «Народна влада» Йосипом Вінським.