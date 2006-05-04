Головатий пропонує працювати на Новий рік, Різдво і Великдень

Міністерство юстиції України пропонує вилучити з переліку державних свят Новий рік, Великдень, Різдво, Трійцю, а також День Солідарності трудящих. Про це йдеться у проекті закону „Про державні свята України", розміщеному на офіційному сайті Міністерства юстиції.

Як зазначається у пояснювальній записці, проект закону розроблений на виконання Плану роботи Кабінету Міністрів України в 2004 році, затвердженого урядовою постановою „Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України". Пояснювальна записка датована квітнем 2006 року та підписана міністром юстиції Сергієм ГОЛОВАТИМ.

Проектом закону пропонується встановити наступні державні свята в України:

22 січня – День Соборності України;

9 березня – Шевченківський день;

9 травня – День Перемоги у Другій світовій війні;

15 травня – День Матері;

28 червня – День Конституції України;

16 липня – День проголошення державного суверенітету України;

24 серпня – День Незалежності України;

1 грудня – День національної єдності.

Як зазначається в проекті, „державними святами України є ті, які встановлені цим законом та які з огляду на їх надзвичайно важливе місце у розвитку українського суспільства та держави завдяки особливому значенню стали національними цінностями”.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2003 року Міністерство юстиції виносило на публічне обговорення проект Закону України „Про державні свята України”, яким передбачалося встановити перелік державних свят в Україні та визначити саме поняття „державне свято”. Як зазначав тоді міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, державними святами пропонувалося вшановувати події, які з огляду на їх роль у розвитку держави та суспільства мають національні цінності, особливе історичне або суспільно-політичне значення для країни та традиційно відзначаються українцями.

Проектом пропонувалося встановити 10 державних свят: 1 січня - Новий рік, 7 січня – Різдво Христове, 8 березня – День Матері, Пасха (Великдень), 1 травня - День праці, 9 травня - День перемоги, Трійця, 28 червня – День Конституції, 24 серпня – День незалежності та 1 грудня – День національної єдності.

На сьогодні в Україні державними святами визначено: 1 сiчня - Новий Рік, 7 сiчня - Рiздво Христове, 8 Березня - Жiночий день, 1-2 травня - День солiдарностi трудящих, Пасха (квiтень, травень, за мiсячним календарем), 9 травня - День Миру і Перемоги, Трійця (Зеленi свята) — через 40 днiв пiсля Пасхи, 28 червня - День Конституції, 24 серпня - День Незалежностi.