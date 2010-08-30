Карпа і Жадан пікетуватимуть візит Януковича до Берліна

Українські письменники мають намір пікетувати візит Віктора Януковича до Берліна, повідомляє сайт УНІАН-Культура.

Митці висуватимуть соціально-політичні гасла щодо дотримання свободи слова та зібрань в Україні.

Протестна акція, серед учасників якої заявлені зокрема Ірена Карпа та Сергій Жадан, відбудеться 30 серпня перед готелем «Адлон», що на вулиці Unter den Linden 77 (біля Бранденбурзьких воріт), в якому планує виголосити промову Віктор Янукович. Час: 16:30-17:30.

У своєму зверненні організатори акції зазначають: “Ми не належимо до якоїсь партії, і не відстоюємо чиїсь інтереси, окрім наших інтересів – громадянського суспільства”.