Саакашвілі вважає, що Грузії і Україні загрожує небезпека

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ вважає, що демократії в Грузії і в Україні "загрожує небезпека".

Про це він заявив сьогодні у Вільнюсі, виступаючи з промовою на міжнародній конференції "Спільне бачення спільного сусідства", повідомляє РІА «Новости».

"Хвилі, яка взяла свій початок у Тбілісі, загрожує небезпека. Хтось сидить і мовчить, а хтось сприяє тоталітарному режиму. Ця небезпека загрожує не лише Грузії та Україні, але й усій Європі. Якщо не буде підтримки, тоді заради чого ми боролися останні 15 років?" - сказав М.СААКАШВІЛІ.

"Якщо в Москві створюють перешкоди нашим демократичним цінностям, то це означає збільшення небезпеки", - додав Президент Грузії.

У своєму виступі глава Грузинської держави торкнувся теми СНД і зазначив, що "серйозно думає про майбутнє цієї організації".

"Ми серйозно думаємо про майбутнє СНД, оскільки вона перетворилася на закриту організацію", - сказав М.СААКАШВІЛІ.