Янукович розказав дітям, що треба для щасливого життя
Президент обіцяє гідну освіту
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що сучасне покоління українців несе відповідальність за щасливе майбутнє своїх дітей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у своєму виступі перед учнями, їхніми батьками та вчителями загальноосвітньої спеціалізованої школи №16 з поглибленим вивченням англійської мови в Оболонському районы Києва, яку відвідав з нагоди початку нового навчального року та Дня знань.
«Я упевнений у тому, що у нас є велике бажання, щоб наші діти отримали гарну освіту – так і буде», - наголосив Президент.
Він також підкреслив, що державі дуже потрібні високоосвічені люди, які будуватимуть сучасну, модернізовану Україну, яку поважатимуть в усьому світі.
«Я знаю, що багато чого треба зробити. Нам треба переобладнати наші школи, гімназії. Нам треба зробити все, щоб наші діти мали сучасні класи. Нам треба комп’ютеризувати нашу школу. І ми це все зробимо власними руками і власним розумом», - наголосив глава держави, адже, за його словами, «наше покоління сьогодні несе відповідальність перед нашими дітьми і онуками за їхнє майбутнє».
В.ЯНУКОВИЧ побажав усім українським школярам, їхнім батькам, учителям віру в те, що в Україні з року в рік розбудовуватиметься.
«Вона буде міцнішати. В нашій державі щасливо буде жити людям. Для того, щоб так сталося, треба мати велику надію», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Президент також подарував школі сучасний комп’ютерний клас.