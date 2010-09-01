У Криму назріває скандал: у регіонала заберуть 112 га на Південному березі?

Рада міністрів Криму має намір повернути передані в 2007 році компанії "Антал-Крим" попереднім складом кримського уряду 112,75 га землі на Південному березі в оренду на 49 років під будівництво гольф-клубу.

"Проект землеустрою з відведення ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю "Антал-Крим" для будівництва і експлуатації гольф-клубу із земель запасу за межами населених пунктів Гурзуфської селищної ради не відповідає вимогам земельного законодавства", - говориться в прийнятій 31 серпня постанові Радміну, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, в порушення Земельного кодексу України відсутнє узгодження суміжного землекористувача - Кримського природного заповідника.

Радмін доручив Республіканському комітету із земельних ресурсів надати прокуратурі матеріали для звернення з позовом до суду.

Як повідомляв УНІАН, Радмін Криму в травні 2007 року виділив "Антал-Крим" 112,75 га під гольф-клуб. ТОВ "Антал-Крим" у жовтні змінило назву на "Емпорій". Засновником компанії була фірма "Антал-Сервіс". Одним із засновників "Антал-Сервісу" називався депутат Верховної Ради України від Партії регіонів Антон ПРИГОДСЬКИЙ.

Крім поля для гольфу, компанія планувала побудувати СПА-комплекс, ресторани, вертолітний майданчик.

У березні 2010 року кримський парламент звільнив «регіонала» Віктора ПЛАКІДУ з посади голови Радміну, призначивши прем`єром автономії члена Партії регіонів Василя ДЖАРТИ. В.ПЛАКІДА став міністром палива і енергетики уряді Криму.