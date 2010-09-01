Льовочкін пояснив філософію реформ Януковича

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН не радить поспішати “зловтішатись” з падіння рейтингу Партії регіонів. Сам він переконаний, що такого падіння не спостерігається. Про це С.ЛЬОВОЧКІН повідомив на зустрічі з журналістами в Адміністрації Президента, коментуючи останні дані Центру Разумкова, відповідно до яких рейтинг Партії регіонів за півроку впав із 42% до 27,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами С.ЛЬОВОЧКІНА, є “питання” щодо коректності формулювання опитувань, внаслідок чого їх результати можуть бути далеко не адекватними реальним суспільним настроям. Також глава АП звернув увагу на ту обставину, що приблизно 6% населення після виборчих президентських перегонів перестало активно цікавитись політикою, відтак падіння підтримки зачепило не лише партію влади, а й інші політичні сили, і динаміка Партії регіонів на їх фоні не є негативною.

С.ЛЬОВОЧКІН переконаний, що його правоту підтвердять, зокрема, місцеві вибори, коли відповідні результати Партії регіонів “будуть на табло”.

Разом з тим, С.ЛЬОВОЧКІН не виключає падіння рейтингів партії влади найближчим часом внаслідок проведення необхідних країні економічних реформ, які апріорі не можуть бути популярними. В першу чергу йдеться про реформу житлово-комунального господарства, де вкрай необхідне встановлення економічно обґрунтованих тарифів, реформи в сільському господарстві. Під економічні реформи, за його словами, напрацьовано базу майже в 110 законопроектів, і такі зміни не можуть пройти для мільйонів людей безболісно.

Водночас, вважає С.ЛЬОВОЧКІН, це падіння рейтингу ПР в середньостроковій та довгостроковій перспективі обернеться позитивними тенденціями, оскільки люди відчують реальні позитивні зміни у своєму житті.

Пояснюючи філософію президентських реформ, він зауважив, що ключовими в цьому процесі є два моменти. По-перше, підтримувати розвиток свобод (“свободи в країні реально не повинно ставати менше”, сказав він), по-друге, провести “реформу справедливості”, тобто принцип справедливості в усьому має бути пріоритетним, сказав С.ЛЬОВОЧКІН.