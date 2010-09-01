Голова Київської облради поставив собі і школам «відмінно»

Середні загальноосвітні школи у Київській області підготувалися до нового навчального року на «відмінно».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ під час відвідування міста Ржищів.

«Всі школи готові до 1 вересня і відкрили свої двері сьогодні для того, щоб почати навчальний рік. Ми підготували всі школи, зробили ремонт, привезли обладнання», - сказав О.КАЧНИЙ.

За його словами, на закупівлю обладнання для потреб шкіл в області було виділено великі суми, зокрема, за ці кошти закуплено шкільні автобуси.

«Я думаю, що в цьому році ми підготувалися на «відмінно» по всіх школах», - зазначив О.КАЧНИЙ.

Також він повідомив, що практично усі школи у регіоні готові до початку опалювального сезону, який розпочнеться за півтора місяці. «Практично кожного понеділка на нарадах одне із питань – підготовка до опалювального сезону. Рапортують всі, всі питання вирішуються. І по цьому напрямку питань не повинно бути», - сказав О.КАЧНИЙ.

Говорячи про технічне оснащення шкіл у Київській області, голова облради зазначив, що практично усі школи мають комп’ютери, але в деяких ще не підключені до мережі Інтернет. За словами О.КАЧНОГО, це питання буде вирішено найближчим часом. Він повідомив, що у школі №1 в місті Ржищів є 60 ноутбуків для учнів. Крім того, обласна рада сьогодні подарувала цій школі мультимедійну дошку.

Вітаючи школярів із Днем знань, О.КАЧНИЙ наголосив: «Сьогодні чудова погода, щасливі діти, схвильовані батьки, свято відбулось в дуже чудовій атмосфері. Ми бачили сьогодні багато гостей, багато друзів міста. Дуже чудовий творчий колектив цієї школи (школи №1 – УНІАН), в яку ми приїжджаємо кожен рік. Дуже креативний підхід, задіяні всі діти та батьки. Нам завжди цікаво приїжджати на святкування 1 вересня в школу №1 міста Ржищева», - зазначив голова облради.