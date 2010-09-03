Симоненко надіється, що Китай експортуватиме в Україну і комунізм?

Голова Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО висловлює переконання, що «комуністичний Китай» допоможе Україні подолати кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні журналістам у Пекіні, де перебуває у рамках державного візиту в КНР Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Китай, проводячи агресивну зовнішню політику в питанні підтримки власного виробника, сьогодні має практично всю територію України як власний ринок. І на це треба звертати увагу, коли ми говоримо про конкретні результати комуністів», - наголосив П.СИМОНЕНКО, характеризуючи перспективи розвитку українсько-китайських відносин.

Він також заявив, що «у комуністичному Китаї немає кризи». «А там, де капіталізм, є криза», - резюмував П.СИМОНЕНКО.