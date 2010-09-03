Київські парки закриватимуть на ніч

Київська влада вирішила закривати на ніч столичні парки для відвідувачів, пише газета «Сегодня».

За інформацією видання, причина в тому, що 20-30% всіх лавок, урн і ліхтарних плафонів приходять в непридатність через нічні гуляння. Вже цією осені кияни не зможуть прогулюватися в парках вечорами — їх на ніч закриватимуть.

«Кожної весни після зими нам доводиться відновлювати 20-30% усіх лавок, урн і ліхтарних плафонів, які б`ють і крадуть бомжі, які там ночують, а собаки псують газони. Тому на ніч вирішили парки закривати: працювати вони будуть з 6.00 до 22.00. А взимку зі скороченням світлового дня парки закриватимуться о 20.00», - повідомив заступник мера Віктор СИВЕЦЬ.

При цьому він зазначив, що вхід в парки залишиться безплатним.

За словами В.СИВЦЯ, в «Київзеленбуді» підрахували, що їм вигідніше буде найняти охоронців чи всюди поставити огорожі, ніж кожного разу відновлювати зламаний інвентар. «Так вже працюють два парки — Отрадний і Маріїнський. Увечері охорона просить людей залишити парк і обходить його кожну годину», — сказав В.СИВЕЦЬ.

Запроваджувати нововведення будуть за рахунок міського бюджету, але точний кошторис ще не склали. Заступник мера зазначив, що охоронці працюватимуть парами, мінімум по 4 людини на парк. «У таких великих парках, як парк Партизанської слави, знадобиться, може, й до 30 чоловік, десь залучатимемо міліцію. У найближчі два місяці займемося парками Шевченка, імені Пушкіна і біля КПІ», — повідомив В.СИВЕЦЬ.