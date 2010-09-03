Янукович подивився на Китайський мур і полетів у Гонконг
13:22, 03 вересня 2010Політика
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Президент побуває на фондовій біржі
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оглянув ділянку Бадалін Великого китайського муру.
Глава держави також зробив запис у Книзі почесних гостей, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
У рамках державного візиту у Китаї Віктор ЯНУКОВИЧ завершив перебування у Пекіні й відбув до Спеціального адміністративного району Сянган (Гонконг).
Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми візиту, завтра Президент України проведе зустріч з главою уряду Сянгану Дональдом ЦАНГОМ, відвідає Гонконгівську фондову біржу, а також візьме участь у бізнес-ланчі з провідними підприємцями Гонконгу.
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