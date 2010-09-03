Янукович подивився на Китайський мур і полетів у Гонконг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оглянув ділянку Бадалін Великого китайського муру.

Глава держави також зробив запис у Книзі почесних гостей, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

У рамках державного візиту у Китаї Віктор ЯНУКОВИЧ завершив перебування у Пекіні й відбув до Спеціального адміністративного району Сянган (Гонконг).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до програми візиту, завтра Президент України проведе зустріч з главою уряду Сянгану Дональдом ЦАНГОМ, відвідає Гонконгівську фондову біржу, а також візьме участь у бізнес-ланчі з провідними підприємцями Гонконгу.