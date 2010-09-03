Попов запевнив журналістів, що Черновецький працює

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ запевняє, що з понеділка Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ щодня присутній на робочому місці, приступив до роботи і займається вирішенням проблем столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чому останніми днями ніде не видно Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і які саме функції він зараз виконує. При цьому щодо другої частини запитання О.ПОПОВ порадив звернутися особисто до мера.

Водночас він додав: «Ми з ним спілкуємось кожен день і проводимо консультації по вирішенню тих чи інших питань. Тому робота в нас іде. Він офіційно приступив до роботи з понеділка».

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу КМДА, Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призупинив свою відпустку і вийшов на роботу раніше визначеного терміну. Згідно з розпорядженням “Про відпустку Київського міського голови” від 19 липня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оформив собі відпочинок з 19 липня до 2 вересня на 45 днів. У розпорядженні столичного голови від 30 серпня за номером 577 одним реченням йдеться: “У зв’язку з виробничою необхідністю призупинив 30 серпня 2010 р. щорічну відпустку та приступив до виконання обов’язків”. Під розпорядженням стоїть підпис Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.