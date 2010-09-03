ЄЦ розпочав формувати відкриті списки на вибори

Партія “Єдиний Центр” розпочала кампанію публічного формування списків на місцеві вибори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, відбір кандидатів відбуватиметься шляхом процедури “праймеріз” – відкритого попереднього голосування за кандидатів від партії.

За інформацією прес-служби, загалом на праймеріз висунуто понад 4 тисячі кандидатів. З них близько 75% кандидатів є членами “Єдиного Центру”, 25% кандидатів – безпартійні та члени інших політичних сил.

Від сьогодні за кандидатів можна буде проголосувати на офіційному інтернет-сайті партії www.edc.org.ua у розділі «Відкриті списки «Єдиного Центру». Кожен користувач мережі Інтернет зможе проголосувати не більше одного разу.

7 вересня “Єдиний Центр” проведе також всеукраїнський «День голосування». Кожен бажаючий зможе проголосувати за кандидатів, безпосередньо заповнивши бюлетень. Для цього у громадських місцях будуть обладнанні спеціальні місця для голосування з мобільними скриньками для бюлетенів.

За результатами праймеріз регіональні партійні організації “Єдиного Центру” будуть формувати списки на місцевих виборах та висувати кандидатів на посади міських голів.

Загальні підсумки праймеріз будуть оприлюднені на офіційному інтернет-сайті партії 8 вересня та на прес-конференціях.

За словами одного з лідерів партії Ігоря ПОПОВА, праймеріз “Єдиного Центру” має кілька суттєвих відмінностей від кампаній, які проводили інші політичні сили. «По-перше, до наших бюлетенів будуть включені не тільки члени партії, а й лідери громад, незалежно від партійності. Тобто, ініціюючи праймеріз, “Єдиний Центр” ставить перед собою зовсім іншу ціль, а саме: провести публічну дискусію та визначити достойних кандидатів, які будуть представляти інтереси людей, – пояснив І.ПОПОВ. – По-друге, кампанія «Відкриті списки «Єдиного Центру» буде максимально публічною та прозорою. На відміну від деяких інших партій, які досі не оприлюднили результати голосувань, “Єдиний Центр” оголосить свої вже 8 вересня – на наступний день після завершення праймеріз».