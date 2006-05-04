Відкриття виставки оригіналів найкращих ілюстрацій видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

10 травня о 16.00 в Музеї книги та друкарства України відбудеться відкриття великої виставки оригіналів найкращих ілюстрацій видавництва Івана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» -- «ДЛЯ МАЛЯТ ВІД 2 ДО 102…»

На виставці вперше будуть представлені:

- нові довгоочікувані ілюстрації Владислава Єрка до «Маленького принца» Сент-Екзюпері (робота над книгою триває уже понад 2 роки);

- нові, сповнені особливої глибини ілюстрації Костя Лавра до «Дитячої Євангелії»;

- блискучі оригінали Жені Гапчинської до книжки «Ліза та її сни»;

- нові, по-справжньому дитячі роботи Софії Ус до зворушливої книжки для найменших «Велике місто, маленький зайчик або Мед для мами»;

- розкішний живопис Сергія Савченка до книжки «Песик та його місячні друзі»;

- а також твори найновіших українських зірок ілюстрації.

- Разом з новими широко експонуватимуться уже знамениті оригінали ілюстрацій до «Снігової Королеви», «Казок Туманного Альбіону», «Аліси», «Абетки», «100 казок», «Ночі перед Різдвом» та багато-багато інших ілюстрацій до книжок, що ставали переможцями багатьох поважних книжкових конкурсів.

Урочисте відкриття - 10 травня 2006 року о 16.00

за адресою: Київ, вул Січневого повстання, 21, корпус 9

на території Києво-Печерської Лаври

в Музеї книги і друкарства України