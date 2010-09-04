Тимошенко захистила екс-голову Держказначейства - тепер вона в бігах

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що усіма арештами її соратників влада намагається залякати іншу частину її команди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час ефіру "Шустер live" в п’ятницю.

"Все це шоу з арештами спрямоване не тільки для того, щоб довести, що ми були корупціонерами, а сьогодні чесний уряд і чесний Президент, а і залякати всіх, хто хоча б подивиться в сторону нечесно заробленої власності кланів і залякати всіх моїх соратників, щоб вони бігли стаєю туди в Партію регіонів і просто здавалися", - сказала вона. В той же час, переконана лідер "Батьківщини", такі випробування гартують справжніх людей, які можуть боротися. "Я хочу, щоб біля мене залишилися люди, які не ламаються... І тому я не жалкую за тими, хто іде, за тими, хто зраджує і боїться репресій", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що нині екс-голова Держказначейства за її урядування Тетяна СЛЮЗ знаходиться в бігах. "Я її захистила. І я буду далі її захищати", - сказала лідер партії "Батькіщина". За її словами, ніхто навіть і не міг подумати, що її заступницю заарештують і посадять за грати. "За що? 800 млн. грн. не повернули двом корпораціям, а віддали пенсії і заробітні плати людям в той час, коли криза розривала країну", - додала вона. Те саме стосується і екс-заступника глави "Нафтогазу" Ігоря ДІДЕНКА та глави митниці Анатолія МАКАРЕНКА, які законно розмитнили 12 млрд. куб. метрів газу. "Я давала доручення забирати у кримінальної структури газ та віддавати Україні. Якби сьогодні потрібно було повторити абсолютно те саме, я би повторила", - сказала вона. В той же час Ю.ТИМОШЕНКО не виключила, що наступним може стати арешт її соратника Олександра ТУРЧИНОВА. "І я знаю, що він без тіні страху піде, тому, що він знає в серці своєму, а він віруюча людина, що він робив справу для держави", - додала вона.