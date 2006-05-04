Реєстрація депутатів ВР починається з ”очищення”

Центральна виборча комісія планує завершити реєстрацію народних депутатів України до 17 травня, повідомив голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «розпочався завершальний етап виборчої кампанії, і найприємніший момент – реєстрація народних депутатів. Відповідно до закону, реєстрація відбуватиметься впродовж 20 днів із дня публікації офіційних результатів» (офіційні результати виборів були опубліковані 27 квітня – УНІАН).

Як сказав Я.ДАВИДОВИЧ, сьогодні ЦВК зареєструвала тих депутатів, яким виявилося легше підготувати необхідні документи. «По суті, це ті, у кого немає корпоративних паперів і зобов`язань. Частина депутатів зараз проводять збори акціонерних товариств для передачі свого управління. Повірте, у нас не буде почесних директорів і президентів», - наголосив він.

Кажучи про процедуру реєстрації тих депутатів, які на посади призначені Верховною Радою України (член ЦВК, Уповноважений ВР із прав людини, голова Верховного Суду – УНІАН), Я.ДАВИДОВИЧ сказав: «Це питання ми обговорюватимемо з юристами, оскільки, наскільки мені відомо, всі вони подали заяви до Верховної Ради. Ми ухвалимо колегіальне рішення з цього приводу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 травня, Центральна виборча комісія зареєструвала 120 народних депутатів України, зокрема: 65 – від Партії регіонів, 35 – від Блоку Юлії Тимошенко, 13 – від блоку «Наша Україна», 6 – від Соціалістичної партії України, 1 – від Комуністичної партії України.

Така кількість зареєстрованих депутатів зумовлена тим, що лише вони подали необхідні документи до ЦВК.

Згідно з офіційними результатами виборів, Партія регіонів одержала 32,14% голосів виборців і, відповідно, 186 депутатських мандатів, БЮТ – 22,29% і 129 мандатів, «Наша Україна» - 13,95% і 81 мандат, СПУ – 5,69% і 33 мандата і КПУ – 3,66% і 21 депутатський мандат.