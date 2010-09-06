У «Зоряному» - політрада ПР: там Янукович і Азаров
17:42, 06 вересня 2010Політика
2242 0
Зібралися перед сесією
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ беруть участь у засіданні політичної ради Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, це засідання проходить зараз у приміщенні кінотеатру “Зоряний” в Києві.
Як повідомило УНІАН джерело в Партії регіонів, засідання політради присвячене актуальним питанням партійного життя, зокрема з огляду на відкриття завтра, 7 вересня, VІІ сесії Верховної ради 6-го скликання та старту з 11 вересня кампанії місцевих виборів.
Як повідомлялося, М.АЗАРОВ є головою Партії регіонів. У свою чергу В.ЯНУКОВИЧА після набуття ним повноважень Президента України обрано почесним головою цієї політичної сили.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter