У «Зоряному» - політрада ПР: там Янукович і Азаров

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ беруть участь у засіданні політичної ради Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, це засідання проходить зараз у приміщенні кінотеатру “Зоряний” в Києві.

Як повідомило УНІАН джерело в Партії регіонів, засідання політради присвячене актуальним питанням партійного життя, зокрема з огляду на відкриття завтра, 7 вересня, VІІ сесії Верховної ради 6-го скликання та старту з 11 вересня кампанії місцевих виборів.

Як повідомлялося, М.АЗАРОВ є головою Партії регіонів. У свою чергу В.ЯНУКОВИЧА після набуття ним повноважень Президента України обрано почесним головою цієї політичної сили.