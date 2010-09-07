«Головбух ПР» відхрестився від спонсорства Фірташа

Бізнесмен Дмитро Фірташ не є спонсором Партії регіонів.

Про це заявив віце-прем`єр Борис Колесніков в ефірі телеканалу ICTV, пише Українська правда.

"Я чотири роки відповідаю за фінансовий стан Партії регіонів. За завданням партії самої. Фірташ не є спонсором, і не був спонсором, Партії регіонів", - повідомив він.

У відповідь на заяву депутата від НУНС Анатолія Гриценка про те, що влада закриває очі на те, що Фірташ монополізував енергетичну галузь країни, Колесніков порадив опозиції звернутися в Антимонопольний комітет.

"Він же не за один день скуповував. Якщо це правда. Хоча я в цьому сумніваюся", - зазначив віце-прем`єр.