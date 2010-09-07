«Головбух ПР» відхрестився від спонсорства Фірташа
08:31, 07 вересня 2010Політика
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Скупив енергетику? Не за один же день...
Бізнесмен Дмитро Фірташ не є спонсором Партії регіонів.
Про це заявив віце-прем`єр Борис Колесніков в ефірі телеканалу ICTV, пише Українська правда.
"Я чотири роки відповідаю за фінансовий стан Партії регіонів. За завданням партії самої. Фірташ не є спонсором, і не був спонсором, Партії регіонів", - повідомив він.
У відповідь на заяву депутата від НУНС Анатолія Гриценка про те, що влада закриває очі на те, що Фірташ монополізував енергетичну галузь країни, Колесніков порадив опозиції звернутися в Антимонопольний комітет.
"Він же не за один день скуповував. Якщо це правда. Хоча я в цьому сумніваюся", - зазначив віце-прем`єр.
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