Королевська малює страшну картину, як видаляють печінку і нирки

Країна входить у поле некерованої економічної ситуації. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА в ефірі «5 каналу».

«Країна входить у поле некерованої економічної ситуації, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Всі чекали проведення серйозних структурних економічних реформ. Реформ, які б привели до підвищення якості життя, поліпшення охорони здоров`я, створення нових робочих місць, поліпшення екологічної обстановки. Натомість ми одержали зростання цін на газ і послуги ЖКГ, збільшення пенсійного віку для жінок».

На думку голови комітету ВР, те, що відбувається в країні – це не реформа, а псевдореформа. «Що роблять з нашими людьми? Це можна порівняти з нелюдяним експериментом з видалення органів з живої людини, - провела аналогію Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Влада підвищує тарифи – видаляють печінку. Наступним кроком підвищать пенсійний вік – видалять нирки. Якщо народ виживе – почнуть відбирати квартири за несплату. Такі реформи віце-прем`єра ТІГІПКА не можуть не шокувати!».

Голова парламентського комітету вважає, що люди просто не в змозі платити в 1,5 раза більше за послуги ЖКГ і газ. «При цьому нам обіцяють на початку наступного року підняти ціну на газ для населення ще на 50%. Обурює те, що немає жодного економічного обгрунтування цієї політики», - цитує Н.КОРОЛЕВСЬКУ прес-служба парламентського комітету.

Також безпідставно влада намагається підняти пенсійний вік для жінок. За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, середня тривалість життя жінок в Україні - 74 роки. «Менше, ніж у нас, жінки живуть лише в Папуа Нова Гвінея – 68 і Сан-Томе и Прінсіпі – 69 років. В усіх інших країнах жінки живуть довше, ніж в Україні. Тому не дивно, що у високорозвинених країнах вище вік виходу жінок на пенсію, - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Нам треба дивитися не на те, до якого віку жінка працює, а скільки вона проживе, вийшовши на пенсію».

Як повідомляв УНІАН, Україна взяла на себе зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Як наголошується у меморандумі української влади, з метою вирішення структурних проблем у пенсійній системі і скорочення дефіциту Пенсійного фонду керівництво країни зобов`язується у вересні цього року подати до Верховної Ради проект закону, яким, зокрема, передбачатиметься поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щороку, починаючи з 2010 року.

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік з дефіцитом майже 27 млрд. грн.