Парламент дозволив ліквідувати райради в Києві

Верховна Рада України надала територіальній громаді міста Києва та Київській міській раді право приймати рішення про утворення (неутворення) районних у місті рад.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо порядку утворення районних рад, внесеного народними депутатами Валерієм ПИСАРЕНКОМ та Володимиром ПИЛИПЕНКОМ, проголосували 245 народних депутатів із 423, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради. Рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради щодо утворення (неутворення) районних рад повинні бути прийняті до дня чергових виборів.

Згідно із законом, виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України.

Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції, цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами міста. В районах міста Києва діють районні у місті Києві державні адміністрації, які підпорядковуються Київській міській державній адміністрації, а в разі утворення районних в місті Києві рад також є підзвітними і підконтрольними відповідним радам як виконавчі органи таких рад. У разі утворення районної у місті Києві ради на посаду голови районної у місті Києві державної адміністрації Президентом України призначається особа, яка обрана головою районної у місті Києві ради.

У разі неутворення районної у місті Києві ради, голова районної у місті Києві державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України відповідно до Конституції України.

В разі утворення районної в місті Києві ради голова, заступник голови районної в місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. В разі утворення районної в місті Києві ради повноваження голови, заступника голови районної в місті Києві ради визначаються цим Законом, статтями 55 та 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Парламент доручив Кабінету міністрів в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо механізму реалізації цього Закону та забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.