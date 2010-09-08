Турчинов: мені не повідомили, з якого приводу викликають

Колишній перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ прибув на допит до Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ прибув до СБУ о 9.45.

«Мені не повідомили, з якого приводу мене викликають. Справа втому, що коли працівники СБУ і міліції захотіли потрапити до моєї квартири у мою відсутність, я сам набрав слідчих СБУ і сказав, що не треба лякати або тероризувати мою родину, я сам в зручний для них час можу підійти без будь-яких повісток і запрошень», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він повідомив, що його викликали на сьогодні на 10 годину.

«Зараз почую від слідчих, які питання, з якого приводу вони хочуть мені задати», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Говорячи про те, чи не може статися так, що після виклику до СБУ його затримають, він сказав: «В країні відбуваються репресії, і всі, хто займається політичною діяльністю повинні бути готові до провокацій, до тиску силовиків, до фальсифікацій замовних справ. Тому, на жаль, політика в чинних умовах, а саме опозиційна робота, потребує постійної готовності до будь-якої провокації”.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що позавчора до нього додому приходили представники СБУ. Відповідаючи на запитання журналістів щодо обставин цих відвідин, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Не увірвались в квартиру, тому що я був відсутній. У всякому разі родина не дуже себе комфортно почуває, коли міліція, СБУ мають бажання потрапити до квартири, коли господарі відсутні».

О.ТУРЧИНОВ ще раз підкреслив, що не знає з якого приводу його викликали. Проте наголосив, що, перебуваючи на посадах - голови СБУ, одного з керівників ради нацбезпеки і оборони та першого віце-прем’єр-міністра України - працював на державу і готовий відповідати перед законом за свої дії.

«Я сам набрав СБУ і попросив не тероризувати мою родину», - наголосив він і додав, що йому не повідомили його процесуальний статус.

«Мені не повідомили будь-яких деталей, а запросили підійти на допит сюди», - сказав О.ТУРЧИНОВ.