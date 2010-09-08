Із фракції БЮТ у Львівській облраді вигнали чотирьох депутатів
12:29, 08 вересня 2010Політика
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Колишнього голову Старосамбірської рейдержадміністрації Івана БІЛАКА виключено з фракції БЮТ у Львівській обласній раді.
Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”, сьогодні на засіданні сесії облради заявив голова фракції БЮТ Іван СТЕЦЬКОВИЧ.
Як нагадує прес-служба, на сьогоднішній сесії І.БІЛАК запропонував зняти з порядку денного питання про недовіру голові Львівської облдержадміністрації Василю ГОРБАЛЮ, яке ініціювала фракція Блоку Юлії Тимошенко.
Також І.СТЕЦЬКОВИЧ заявив, що із фракції БЮТ виключено М.СЕНДАКА, І.ДЕРЖКА, П.МАЛЕХА
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