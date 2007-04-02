Букмекери вже приймають ставки на Ющенка та його указ

Українським букмекерським конторам не менше, ніж громадянам, цікаво, що буде з розпуском Верховної Ради України.

Як розповів один з постійних гравців таких контор, з п`ятниці деякі з них почали приймати ставки на рішення голови держави, повідомляє Лігабізнесинформ.

«Тих, хто вважає, що Президент все-таки розпустить парламент, більше, проте в деяких конторах принципово не приймають ставки на розпуск», – розповів гравець.

Разом з тим, за його словами, така послуга доступна тільки постійним і перевіреним гравцям. У одній із контор, куди для перевірки цієї інформації звернулося агентство, розповіли, що ставки дійсно приймаються, проте, «тільки для своїх».

«Багато хто з постійних гравців, ті, хто раніше не проявляв особливих політичних симпатій, тепер приходять і для того, щоб поставити, і для того, щоб дізнатися про те, на яке з рішень робить ставку народ», – розповіли представники букмекерської контори. За їхніми словами, молоді клієнти контор більше ставлять на розпуск, старші – на те, що Президент віддасть перевагу політичним домовленостям над активними діями.