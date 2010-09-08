Попов вважає, що вибори до райрад Києва проводити вже не треба

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ не бачить необхідності у проведенні виборів до районних рад міста Києва 31 жовтня, коли відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Я вважаю, що таке рішення треба прийняти до виборів, і вибори не проводити, тому що в подальшому ми будемо мати дуже серйозний конфлікт, і виходити з цієї ситуації буде дуже складно», - зазначив О.ПОПОВ.

Говорячи про сесію Київради, яка відбудеться у четвер, 9 вересня, де буде розглядатися питання про ліквідацію районних рад у Києві, О.ПОПОВ зазначив: “Я маю свою думку і ви її знаєте – я був ініціатором цього питання”. “Переконаний, що нам потрібно відпрацювати систему ефективного управління в місті, і для цього ми, безумовно, повинні подякувати райрадам і сформувати систему вертикалі виконавчої влади, яка б ефективно працювала, реагуючи на всі виклики, а їх сьогодні дуже багато у Києві», - сказав він.

О.ПОПОВ зазначив, що ліквідація райрад у Києві дозволить зекономити бюджетні кошти.

За його словами, це пов’язано не тільки з ліквідацією райрад у столиці, але й зі скороченням чисельності посадовців в районних адміністраціях в подальшому.

«Я не приймаю рішення – рішення приймає, згідно з діючим законодавством, яке вчора було прийнято, і якщо буде підписаний закон, Київська міська рада – тому рішення за нею”, - підкреслив О.ПОПОВ.

В той же час він не виключив можливість повторного створення райрад у Києві, якщо відповідне рішення буде прийнято на міському референдумі.

Крім того, він зазначив, що Києву треба брати приклад при формуванні системи управління столицею у провідних столиць світу.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2010 року Київська міська рада за рішенням 65 депутатів звернулася до Верховної Ради з проханням внести зміни до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо ліквідації районних рад.

7 вересня ВР ухвалила відповідні зміни. Зокрема, згідно з цим Законом "Про внесення змін до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ", районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради. Рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради щодо утворення (неутворення) районних рад повинні бути прийняті до дня чергових виборів.