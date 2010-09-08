НУ-НС: завтра о 15.00 буде скасовано вибори до районних рад Києва

Народний депутат України (фракція НУ-НС) Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО заявляє, що Київрада завтра о 15.00 ухвалить рішення про скасування виборів до районних рад столиці.

Про це він повідомив сьогодні в ефірі телеканалу ТВі, інформує прес-служба каналу.

За словами депутата, у Києві «встановлюється президентська вертикаль», Партія регіонів «фактично керує майже всім».

«Вибори у Києві фактично скасовані... За новим законом (“Про внесення змін до Закону “Про столицю України – місто-герой Київ” щодо порядку утворення (неутворення) районних рад - УНІАН)., президент призначає голову Київської міської держадміністрації відповідно до Конституції та згідно з чинним законодавством. За Конституцією це має відбутися за поданням прем’єра. Сьогодні можуть призначити одного, завтра – іншого. Кияни на це ніяким чином впливати не будуть. Шанс переобрати міського голову в 2012 році і вплинути на виконавчу владу у місті кияни втратили. Управління в столиці зведене до управління звичайною областю. Партія Регіонів призначила губернатора міста Києва», – зазначив депутат.

При цьому він підкреслив, що таким чином порушується Європейська Хартія про самоврядування і Конституція України в частині про особливий статус міста Києва.

«У Києві від сьогодні немає самоврядування. Київська міська адміністрація є складовою частиною президентської адміністрації, департаментом, а містом Києвом фактично управляє президент» - сказав О.ЧОРНОВОЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2010 року Київська міська рада за рішенням 65 депутатів звернулася до Верховної Ради з проханням внести зміни до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ" щодо ліквідації районних рад.

7 вересня ВР ухвалила відповідні зміни. Зокрема, згідно з цим Законом "Про внесення змін до Закону "Про столицю України – місто-герой Київ", районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за рішенням Київської міської ради. Рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради щодо утворення (неутворення) районних рад повинні бути прийняті до дня чергових виборів.

Сьогодні, 8 вересня, президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав цей закон.

Завтра, 9 вересня, о 15.00 відбудеться пленарне засідання сесії Київської міської ради, на якому заплановано розглянути питання щодо подальшого існування в столиці районних рад.