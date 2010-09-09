Медведько заявляє, що готовий йти на другий термін

Державний радник юстиції Олександр МЕДВЕДЬКО розглядає можливість свого перепризначення на посаду генерального прокурора України.

Про це він заявив у інтерв`ю журналу «Профиль».При цьому він зазначив: «Кандидатів і бажаючих багато. Все залежить від волі Президента, оскільки подання на призначення і звільнення генпрокурора у нас вносить глава держави до парламенту».

Як відомо, осінню 2010 року завершується відведений Конституцією України термін перебування на посаді нинішнього генерального прокурора України. О.МЕДВЕДЬКО - єдиний з українських генпрокурорів, який зміг утриматися на цій посаді всі 5 років.

Серед претендентів на цю посаду експерти називають першого заступника генпрокурора України Віктора ПШОНКУ, заступника генпрокурора (Головне слідче управління ГПУ) Рената КУЗЬМИНА і заступника глави Адміністрації Президента, екс-генпрокурора Геннадія ВАСИЛЬЄВА.