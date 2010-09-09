Рейтинг губернаторів (версія тижневика «Коментарі:»)

Тижневик «Коментарі:» склав рейтинг губернаторів за показниками кількох останніх місяців.

Як пише видання, нинішній рейтинг, особливо якщо порівнювати його з оприлюдненим на початку червня, дозволяє оцінити досягнення нової регіональної влади. (У попередньому рейтингу були зафіксовані стартові позиції регіональних керівників - УНІАН.)

Нове дослідження «Коментарів:» показує, що найвдаліше скористалися стартовими можливостями губернатори Дніпропетровської і Рівненської областей Олександр ВІЛКУЛ і Василь БЕРТАШ. Вони змогли не тільки зберегти за своїми регіонами перші позиції, але й ще більше обігнати найближчих конкурентів.

Зокрема, Дніпропетровська область посіла перше місце за показником зменшення заборгованості із зарплати й за приростом обсягу реалізованих послуг, вона у трійці-четвірці кращих за критерієм прибутковості роботи підприємств і за приростом обсягу виконаних будівельних робіт, реальної зарплати й промислового виробництва.

Рівненська область лідирує за приростом реальної зарплати й за народжуваністю, на другому місці серед регіонів з найнижчою інфляцією, на третьому-четвертому - за зменшенням заборгованості із зарплати, за доведенням тарифних ставок до рівня не нижче прожиткового мінімуму й за приростом обсягу реалізованих послуг.

Водночас на останній рядок рейтингу опустилася Чернігівщина. Як зауважують «Коментарі:», губернатор Володимир ХОМЕНКО не може нарікати на спадщину, яка дісталася йому, оскільки він єдиний з голів обласних держадміністрацій зберіг своє крісло з часів Віктора ЮЩЕНКА. «Досягнення» В.ХОМЕНКА - найвища смертність населення в регіоні, який він очолює вже більше трьох років, друге знизу місце за припливом капітальних інвестицій, четверте знизу місце за приростом обороту роздрібної торгівлі й за рівнем народжуваності, а також п’яте місце серед регіонів, які допустили спад промислового виробництва, і шосте - серед регіонів, де найрізкіше знизився обсяг виконаних будівельних робіт і де найвища частка працівників з тарифною ставкою нижче прожиткового мінімуму.

На передостаннє місце опустилася Львівщина, що у попередньому рейтингу була 22-ю. Як пишуть «Коментарі:», Василю ГОРБАЛЮ, губернаторові з Києва, виявилося не під силу розібратися в клубку місцевих проблем. Львівщина, зокрема, лідирує за рівнем вимушеної неповної зайнятості, посідає друге місце за скороченням офіційно працюючих і третє - за показниками інфляції. Також Львівщина опинилася серед шести регіонів, що допустили спад промислового виробництва й найменше зростання реальної зарплати.

Із середини рейтингу на третій рядок знизу (49,5 бала) скотилося Закарпаття. За три місяці, що минули з часу складання попереднього рейтингу, область стала лідером за зростанням заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, вийшла на друге місце за падінням обсягів виконаних будівельних робіт і при цьому залишилася в трійці регіонів з найменшим припливом капітальних інвестицій. Крім того, Закарпаття посіло п’яте місце серед регіонів, де знижується кількість офіційно працюючих, і шосте — за рівнем вимушеної неповної зайнятості, спаду в сільському господарстві й негативному сальдо зовнішньої торгівлі.

Настільки ж різке падіння відбулося і з показниками Києва, що, порівняно з попереднім рейтингом, опустився із шостого місця на вісімнадцяте. На додаток до негативів, від яких важко позбутися відразу (перше місце за негативним сальдо зовнішньої торгівлі й друге - за щільністю промислових викидів в атмосферу), столиця зберегла останнє місце за приростом реальної зарплати, стала лідером за збільшенням заборгованості місцевих бюджетів по субсидіях перед організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, посіла друге місце за підвищенням цін, третє - за скороченням офіційно працюючих і четверте - за зростанням заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Нинішнє вісімнадцяте місце свідчить про те, що новий перший заступник голови Київської міськдержадміністрації, екс-міністр ЖКГ Олександр ПОПОВ, який тепер фактично керує містом (хоча формально мером і головою КМДА залишається Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ), отримавши ключі від кабінетів міської влади, не зумів підібрати ключ до вирішення міських проблем.

Серед губернаторів, які покращили показники своїх попередників: Сергій ТУЛУБ (Черкащина), Василь ДЖАРТИ (АР Крим), Анатолій БЛИЗНЮК (Донеччина), Микола КОСТЯК (Херсонська обл.), Анатолій ПРИСЯЖНЮК (Київська обл.)

Ефективність роботи губернаторів оцінювалася за 20 критеріями, які належать до різних аспектів розвитку економіки й благополуччя громадян (приріст промислового і с/г виробництва, залучення капітальних інвестицій, зменшення боргів населення з оплати ЖКП, приріст кількості працівників, народжуваність та ін.).

Рейтинг губернаторів за версією “Коментарів:”

(цифра в дужках показує місце губернатора в червневому рейтингу)

1. (1) Олександр ВІЛКУЛ (Дніпропетровська обл.)

2. (2) Василь БЕРТАШ (Рівненська обл.)

3. (9) Сергій ТУЛУБ (Черкаська обл.)

4. (8) Борис КЛІМЧУК (Волинська обл.)

5. (14) Василь ДЖАРТИ (АР Крим)

6. (5) Олександр УДОВИЧЕНКО (Полтавська обл.)

7. (3) Сергій РИЖУК (Житомирська обл.)

8. (4) Сергій ЛАРІН (Кіровоградська обл.)

9. (11-12) Валерій САРАТОВ (м. Севастополь)

10. (17) Анатолій БЛИЗНЮК (Донецька обл.)

11. (10) Борис ПЕТРОВ (Запорізька обл.)

12. (20-21) Микола КОСТЯК (Херсонська обл.)

13. (23) Анатолій ПРИСЯЖНЮК (Київська обл.)

14. (11-12) Микола КРУГЛОВ (Миколаївська обл.)

15. (16) Михайло ДОБКІН (Харківська обл.)

16. (15) Микола ДЖИГА (Вінницька обл.)

17. (7) Михайло ВИШИВАНЮК (Івано-Франківська обл.)

18. (6) Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ/Олександр ПОПОВ (м. Київ)

19. (24) Едуард МАТВІЙЧУК (Одеська обл.)

20. (20-21) Михайло ЦИМБАЛЮК (Тернопільська обл.)

21. (18) Василь ЯДУХА (Хмельницька обл.)

22. (19) Михайло ПАПІЄВ (Чернівецька обл.)

23. (25) Валерій ГОЛЕНКО (Луганська обл.)

24. (27) Юрій ЧМИР (Сумська обл.)

25. (13) Олександр ЛЕДІДА (Закарпатська обл.)

26. (22) Василь ГОРБАЛЬ (Львівська обл.)

27. (26) Володимир ХОМЕНКО (Чернігівська обл.)