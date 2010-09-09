Горбаль розпочав кадрові чистки за результатами голосування в облраді?

Голова Львівської обласної державної адміністрації Василь ГОРБАЛЬ “розпочав кадрові чистки з урахуванням результатів вчорашнього голосування про висловлення йому недовіри”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”.

Зокрема, за даними “Батьківщини”, вчора на «килим» до губернатора була викликана депутат Львівської облради, голова Львівської обласної організації «Батьківщина молода» Наталія ЛАВРЕЦЬКА, яка з 2005 року працює у Головному управлінні економіки ЛОДА. Дівчині відверто пояснили, що її голосування за висловлення недовіри губернатору унеможливлює подальше перебування на посаді і сказали написати заяву на звільнення. «На державній службі працюю з 2003 року. За цей час у мене не було жодної догани чи зауважень щодо виконання функціональних обов’язків, - сказала Н.ЛАВРЕЦЬКА. – Вчора ж я, головний спеціаліст управління, удостоїлась честі почути про догану з уст самого голови ЛОДА. Виявляється, саме мої недопрацювання стали причиною погіршення соціально-економічного стану області, через що і було висловлено недовіру Василю ГОРБАЛЮ».

Голова фракції БЮТ Іван СТЕЦЬКОВИЧ вважає, що губернатор повинен бути послідовним у питаннях «кадрових зачисток» і звільнити з посади ще й голову Дрогобицької РДА, депутата облради Михайла СЕНДАКА, який у відкритому голосуванні за проект постанови про висловлення недовіри губернатору теж проголосував «за».

«Заяви очільників Партії регіонів на Львівщині про те, що влада формуватиметься не за партійною приналежністю, а за професіоналізмом – це відверта брехня. Губернатор започатковує дуже небезпечні процеси в дусі «кращих» радянських традицій, - сказав І.СТЕЦЬКОВИЧ. – Гоніння за неугодними може закінчитись тим, що на наступному засіданні в обласній раді знайдеться вже 2/3 голосів за висловлення недовіри В.ГОРБАЛЮ, що буде не найкращим завершенням кар’єри цього молодого політика на Львівщині».

На думку І.СТЕЦЬКОВИЧА, губернатор повинен пам’ятати, що депутати – це не його підлеглі: «Учора обласні обранці хотіли показати В.ГОРБАЛЮ, які настрої панують серед мешканців Львівщини, що тут не сприймається відверта антиукраїнська політика нинішньої влади. Натомість В.ГОРБАЛЬ не вважав за доцільне навіть виступити на сесії і висловити хоча б якісь аргументи на свою користь».

Львівська “Батьківщина” також звернула увагу на інформаційне висвітлення сесії на Львівському державному телебаченні. «Складається враження, що керівництво “12 каналу” живе у своєму віртуальному світі, який намагається насадити ще й глядачу. Незважаючи на те, що висловлення недовіри губернатору стало топ-новиною для усіх ЗМІ України, Львівська ОДТРК навіть не вважала за потрібне висвітлити цю подію. Їхньою топ-новиною стало спецпогашення поштових марок за участю наших славних владоможців».

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня Сесія Львівської обласної ради висловила недовіру голові обласної державної адміністрації В.ГОРБАЛЮ. За дане рішення проголосували 66 депутатів (при необхідних 61), проти – 10 депутатів, утрималися – 8. Три бюлетені було визнано недійсними.

В.ГОРБАЛЬ заявив, що не має наміру йти у відставку у зв’язку з рішенням Львівської облради про висловлення йому недовіри.