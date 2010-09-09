Меліхова: у Київраді відбулося рейдерське захоплення фракції БЮТ

Сьогодні, 9 вересня, під час позачергового засідання Київської міської ради, де розглядалось питання ліквідації районних рад, відбулося рейдерське захоплення фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі голови фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київраді Тетяни МЕЛІХОВОЇ.

Зокрема, вона заявила, що секретар Київради Олесь ДОВГИЙ не зачитав заяву депутатів фракції БЮТ про виключення депутатів, які минулого сесійного засідання Київради проголосували за ліквідацію районних рад в столиці. “Замість того, секретарем Київради була озвучена інша заява від самопризначеного голови фракції, в якій йшлося про призначення нового керівництва фракції”, - розповіла Т.МЕЛІХОВА.

Вона відзначила, що “керівництво псевдо-БЮТ повністю підтримало керівника КМДА Олександра ПОПОВА, назвавши його виступ «блискучим». Практично всі депутати, які увійшли до групи, що порушила рішення політради Блоку Юлії Тимошенко про не підтримку ліквідації райрад, підтримали позицію О.ПОПОВА і Партії регіонів”.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Київська міська рада звернулася до Верховної Ради щодо внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» про можливість ліквідації районних рад у столиці. За таке звернення проголосували 65 депутатів Київради, у тому числі 8 депутатів від БЮТ.

Того ж дня Рада Блоку Юлії Тимошенко виключила із фракції БЮТ у Київраді тих депутатів, які проголосували за звернення до Верховної Ради щодо скасування районних рад у столиці.

Водночас, як повідомив сайт видання «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело у фракції Партії регіонів у Київраді, за звернення Київради до Верховної Ради щодо ліквідації районних рад у столиці 25 серпня проголосували 16, а не вісім членів фракції БЮТ. Зокрема, за інформацією джерела видання, за звернення до парламенту проголосували Юрій БЕРЕГОВИЙ, Семен БОРИСЕНКО, Олексій ДАВИДЕНКО, Юрій ДМИТРУК, Борис ДРОБОТ, Володимир ДРОБОТ, Сергій КОЗИР, Денис МОСКАЛЬ, Олександр НЕЗНАЛ, Дмитро ОЛІЙНИК, Олег ПЕТЬКУН, Василь СЕНЧУК, Віктор ТИЩЕНКО, Олександр ТОЛУБИЦЬКИЙ, Анатолій ШЕВЧЕНКО і Роман ШТЕЙНАС.

3 вересня УНІАН отримав інформацію про зміну керівництва фракції БЮТ у Київраді. Згідно з нею, 31 серпня на засіданні фракції її головою було обрано Д.МОСКАЛЯ. “За” проголосували 17 із 32 членів фракції.

Того ж дня голова Київської міської організації партії “Батьківщина” Анатолій СЕМИНОГА зробив заяву, у якій звинуватив владу у намаганні захопити контроль над фракцією БЮТ у Київраді і заперечив інформацію про зміну керівництва фракції.

За словами А.СЕМИНОГИ, влада продовжує рейдерську атаку на БЮТ і партію «Батьківщина» з метою позбавити громадян права вибору на місцевих виборах. “Група депутатів, які з корисливих мотивів перейшли на бік Партії регіонів, намагається у незаконний спосіб змінити керівництво фракції. При цьому вони ігнорують той факт, що згідно з положенням про фракцію, переобрати її голову можна лише двома третинами голосів”, - зазначив він.

Незважаючи на це, сьогодні, 9 вересня, секретар Київської міської ради О.ДОВГИЙ оголосив про обрання Д.МОСКАЛЯ головою фракції БЮТ у Київраді замість Т.МЕЛІХОВОЇ.