Газпром підсовує Нафтогазу родовища, від яких відмовилися інші

Російська сторона назвала два газові родовища, які вона готова передати спільному підприємству "Нафтогаза" і "Газпрому". Обидва відрізняються високою собівартістю видобутку і украй складними умовами розробки. Навіть у Мінпаливенерго вважають, що видобуток газу на них буде невигідним, пише Комерсант-Україна.

Заступник голови ВАТ "Газпром" Валерій Голубєв вчора заявив, що у разі створення спільного підприємства з НАК "Нафтогаз України" Росія готова зі свого боку внести Астраханське газове родовище і деякі родовища на півострові Ямал. Повідомляти подробиці він не став.

У прес-службі Мінпаливенерго коментувати заяву пана Голубєва відмовилися. Але джерело в міністерстві розповіло, що "це не зовсім те, на що ми розраховували": "Нас спочатку цікавили Уренгойське і Астраханське родовища, в першу чергу перше, яке має відповідну інфраструктуру з доставки газу і найнижчу ціну сировини, що видобувається, в Росії". За його словами, родовища на Ямалі, де газ видобувають в умовах вічної мерзлоти і немає газопроводів, вимагають колосальних капіталовкладень. "Ми кажемо, що за рахунок створення СП хочемо залучити $2,5 млрд на реконструкцію газотранспортної системи, а виходить, що стільки ж доведеться інвестувати у видобуток газу", - підкреслив співбесідник видання. За інформацією Мінпаливенерго, собівартість видобутку газу на родовищах Ямала в 1,5 разів вище, ніж на Уренгойському. Раніше вести розробку на Астраханському родовищі не змогли найбільші світові нафтові компанії ENI і Total через високий вмісту сірки в газі.

Видання нагадує, що видобуток Україною газу на території Росії розглядається як одна з умов створення спільного підприємства "Нафтогаза" і "Газпрому". Українська сторона готова внести до нього газотранспортну систему і нафтогазове родовище площа Паласа на шельфі Чорного моря, а у відповідь розраховує одержати в Росії родовище, видобуток газу на якому вже складає 30 млрд кубометрів на рік. Ці об`єми повинні повністю забезпечити газом українську промисловість за низькими цінами.