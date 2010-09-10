«Самозванець» на чолі фракції БЮТ у Київраді стверджує, що він - справжній

Заяви екс-голови фракції БЮТ у Київраді Тетяни МЕЛІХОВОЇ про відсутність кворуму на засіданні, в ході якого відбулося переобрання керівництва фракції, є неправдивими.

Про це заявив журналістам Денис МОСКАЛЬ, якого секретар Київради Олесь ДОВГИЙ оголосив учора головою фракції БЮТ, повідомили УНІАН у прес-службі депутатської фракції БЮТ у Київській міській раді.

«На засіданні фракції був кворум, про що свідчить протокол цього засідання, переданий секретареві Київради», - підкреслив Д.МОСКАЛЬ.

Він нагадав, що за його кандидатуру як голови фракції проголосували 17 депутатів, 3 – утримались і 2 – висловились проти.

Політик відмовився коментувати заяви Т.МЕЛІХОВОЇ стосовно того, що він «самозванець».

«Я не буду це коментувати. Такі заяви Тетяни МЕЛІХОВОЇ свідчать лише про рівень виховання цієї людини», - сказав депутат.

Д.МОСКАЛЬ також заперечив версію журналістів про те, що у фракції БЮТ у Київраді розкол.

«У нашій фракції немає ніякого розколу, вона продовжує працювати як єдине ціле. Звісно, усередині фракції і надалі триватиме дискусія. Однак це свідчить тільки про нормальну, здорову, демократичну атмосферу», - зазначив Д.МОСКАЛЬ.

Він наголосив, що із фракції БЮТ у Київраді не був виключений жоден депутат. Тож кількісний склад фракції залишається незмінним – 32 депутати.

Політик додав, що фракція БЮТ продовжує працювати в опозиції і пильно стежити за діями влади.

Як повідомлялося, 3 вересня УНІАН отримав інформацію про зміну керівництва фракції БЮТ у Київраді. Згідно з нею, 31 серпня на засіданні фракції її головою було обрано Д.МОСКАЛЯ. “За” проголосували 17 із 32 членів фракції.

Того ж дня голова Київської міської організації партії “Батьківщина” Анатолій СЕМИНОГА зробив заяву, у якій звинуватив владу у намаганні захопити контроль над фракцією БЮТ у Київраді і заперечив інформацію про зміну керівництва фракції.

За словами А.СЕМИНОГИ, влада продовжує рейдерську атаку на БЮТ і партію «Батьківщина» з метою позбавити громадян права вибору на місцевих виборах. “Група депутатів, які з корисливих мотивів перейшли на бік Партії регіонів, намагається у незаконний спосіб змінити керівництво фракції. При цьому вони ігнорують той факт, що згідно з положенням про фракцію, переобрати її голову можна лише двома третинами голосів”, - зазначив він.

Незважаючи на це, 9 вересня секретар Київської міської ради О.ДОВГИЙ оголосив про обрання Д.МОСКАЛЯ головою фракції БЮТ у Київраді замість Т.МЕЛІХОВОЇ.

Т.МЕЛІХОВА у свою чергу заявила, що Д.МОСКАЛЯ обрано головою фракції БЮТ незаконно, і 9 вересня під час позачергового засідання Київради, де розглядалось питання ліквідації районних рад, відбулося рейдерське захоплення фракції БЮТ.

Зокрема, вона заявила, що секретар Київради О.ДОВГИЙ не зачитав заяву депутатів фракції БЮТ про виключення депутатів, які минулого сесійного засідання Київради проголосували за ліквідацію райрад в столиці. “Замість того, секретарем Київради була озвучена інша заява від самопризначеного голови фракції, в якій йшлося про призначення нового керівництва фракції”, - сказала Т.МЕЛІХОВА.