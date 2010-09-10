Слідство у справі про звинувачення Пукача у вбивстві Гонгадзе завершили

Досудове слідство у справі про звинувачення колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе завершене.

Про це повідомляє тижневик «Дзеркало тижня»з посиланням на свої джерела.

«Такий висновок можна зробити з того, що Генеральна прокуратура України попередила потерпілих у даній справі і їх представників про те, що з 15 вересня вони можуть почати ознайомлення з матеріалами справи», - пише видання.

За даними «ДТ», окрім колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.ПУКАЧА, інших обвинувачених немає.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було здійснене восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чудновського району Житомирської області О.ПУКАЧ був затриманий. Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе.