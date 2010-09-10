Клюєв каже, що з Литвиним комфортно

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається на створення коаліцій Партії регіонів з Народною партією в місцевих радах різних рівнів за результатами виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи сьогодні з вітанням від Партії регіонів на другому етапі ХІ з`їзду Народної партії.

За словами А.КЛЮЄВА, Партія регіонів досить тісно і плідно співробітничає з Народною партією. «Ми разом вже близько півроку, ми разом працюємо в коаліції, нам з вами комфортно, ми відчуваємо у вашій політичній силі справжніх партнерів і соратників», - сказав А.КЛЮЄВ.

Напередодні місцевих виборів він побажав Народній партії всіляких успіхів.

«Я думаю, що ми і на місцевому рівні, не думаю, а знаю, разом з вами працюватимемо і створюватимемо коаліції, будуватимемо нову Україну. Я сподіваюся, що ми разом не один рік працюватимемо на благо нашої держави», - сказав А.КЛЮЄВ.