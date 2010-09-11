КПУ хоч і не згодна з підвищенням тарифів, але із коаліції не піде

Народний депутат від КПУ Олександр ГОЛУБ запевняє, що його політична сила ніколи не проголосує за підвищення пенсійного віку та тарифів для українців, але, не зважаючи на це, не збирається виходити з коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час ефіру "Шустер live".

О.ГОЛУБ визнав, що ця позиція КПУ розходиться з позицією коаліції, але це не означає, що КПУ має покинути її склад. "Так, ми категорично проти підвищення тарифів, так, ми категорично проти підвищення пенсійного віку. Наша партія ніколи за це не проголосує", - сказав він.

В той же час народний депутат наголосив, що заяви про те, що влада змушена підняти ціни - є провокацією. О.ГОЛУБ висловив жаль, що колеги по коаліції їх не чують, але "ми не вийдемо з коаліції". "Не дочекаєтесь. Я скажу чому, бо країна, коли 5 років, коли ви гризлись, поки з’ясовували стосунки, поки крали, втомилась настільки, що ми не можемо дозволити собі такої розкоші", - сказав він.

О.ГОЛУБ наголосив, що вага КПУ нині в коаліції рівно настільки, наскільки цю політичну силу підтримують виборці. "Так, не так багато, як нам би хотілося. Але ми його намагаємося якимось чином використати. Тому, знаходячись в коаліції, можна на щось впливати. Не знаходячись в коаліції, ні на що впливати не можна", - додав народний депутат.

За словами О.ГОЛУБА, КПУ і надалі буде реалізовувати свою програму максимально та переконувати своїх колег по ряду питань. "Я переконаний, що цей діалог буде продуктивним і, врешті-решт, ми вирішимо завдання, котрі були поставлені перед коаліцією", - наголосив депутат-комуніст.