Тігіпко підтвердив, що продає свій бізнес

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляє, що займається продажем свого бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Що стосується продажу бізнесу - бізнес не продав поки що, але із задоволенням продам, якщо трапитися. Продаю зараз", - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомлялося, раніше в ЗМІ з`явилася інформація про те, що операція з продажу російській групі ВТБ страхового бізнесу С.ТІГІПКА може відбутися вже у вересні. Під контроль росіян може перейти лайфова компанія СК "ТАС" і ризикова СГ "ТАС".