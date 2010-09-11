Азаров зрадів, що доучувати українську не треба буде?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в разі ухвалення Верховною Радою законопроекту «Про мови в Україні» буде ліквідована дискримінація мов національних меншин.

Про це він заявив під час VI Українського муніципального форуму, який проходив у п`ятницю, 10 вересня, в Ялті (АРК), повідомляє Департамент інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

Глава уряду зазначив, що законопроект, яким разом із закріпленням за українським статусу державної гарантується вільне використання, розвиток і захист інших мов, має бути прийнятий, оскільки ліквідовує факти дискримінації інших мов, насамперед - російськомовного населення.

«Тим паче, такі завдання були поставлені ще в передвиборній програмі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня у ВР був зареєстрований проект закону "Про мови", внесений представниками коаліції Олександром ЄФРЕМОВИМ, Петром СИМОНЕНКОМ і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ. Законопроектом передбачається, що в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської мови з урахуванням того, що російська мова є рідною або повсякденно використовуваною більшістю громадян України, загальноприйнятою, разом з українською, мовою міжособового спілкування на всій території України, однією з офіційних і робочих мов Генеральної асамблеї Організації Об`єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій.

9 вересня Микола АЗАРОВ заявив журналістам, що вивчає українську мову, але не розуміє, навіщо йому це потрібно. На його думку, його незнання української мови не впливає на його репутацію.

«Роблю все можливе: читаю всі документи, накладаю всі резолюції, переписуюся, письмово вчуся, вчуся розмовляти, все роблю, що можливо. Я хотів би тільки запитати: а як це впливає на ефективність моєї діяльності як, ну скажімо, прем`єр-міністра?» - сказав М.АЗАРОВ.

Відповідаючи на репліку журналіста про те, що знання державної мови впливає на репутацію прем`єр-міністра, М.АЗАРОВ сказав: «Моя репутація – це результат фінансово-економічної діяльності країни, результати роботи її промисловості, реформи, що проводиться, – ось де моя репутація. Щодня наша країна стає все міцнішою і більш упевненою. І це репутація нашої влади».