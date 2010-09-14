З Європи Януковича закликають лишити в спокої опозиційні партії

Європейська народна партія (ЄНП) засуджує втручання держави Україна у внутрішні справи партії “Батьківщина”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у резолюції Політичної асамблеї Європейської народної партії, схваленій на її засіданні 13 вересня.

“Європейська народна партія... засуджує втручання держави у внутрішні справи основної опозиційної партії, що може завадити її участі у місцевих виборах у низці регіонів”, - зазначається у документі.

У резолюції, зокрема, звертається увага на відмову місцевих управлінь Міністерства юстиції, зокрема, Київської, Львівської, Луганської та ряду інших областей, визнавати рішення місцевих осередків партії “Батьківщина” (про зміни в керівництві осередків – УНІАН), незважаючи на те, що вони (управління) мають лише брати до уваги такі внутрішні партійні рішення.

Крім того, європейські “народники” звернули увагу на потурання державними посадовцями створенню паралельних партійних структур у регіонах, а також судові заборони на зміну місцевого партійного керівництва, репресивні дії та залякування податковими й іншими державними контролюючими органами місцевих партійних осередків та партійних активістів.

“Європейська народна партія... підтверджує свою повну та рішучу підтримку і солідарність з лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО та партіями “Батьківщина”, “Рух” та “Наша Україна”, які належать до сім’ї ЄНП”, - наголошується в резолюції.

У документі також міститься заклик до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та української влади припинити антидемократичні дії та будь-яке втручання у внутрішні справи опозиційних партій, а також забезпечити їхню безперешкодну участь у місцевих виборах.

Крім того, ЄНП закликала Президента та владу України подбати про те, “щоб період політичної стабільності було використано для проведення вкрай необхідних системних реформ в Україні, а не для того, щоб змусити замовкнути голоси невдоволених, залякати засоби масової інформації та замінити політичний плюралізм монополізованою державною вертикаллю”.

Як повідомляв УНІАН, у цьому ж документі ЄНП висловила стурбованість згортанням свободи слова в Україні і конфліктом інтересів голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.