Єдиний Центр сам запросив іноземних спостерігачів на місцеві вибори

Партія «Єдиний Центр» з власної ініціативи запросила іноземних спостерігачів на місцеві вибори, що відбудуться 31 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив один з лідерів «Єдиного Центру» Ігор ПОПОВ.

За його словами, ініціатива запросити іноземних спостерігачів виходила саме від «Єдиного Центру», оскільки партія вважає надзвичайно важливим неупереджений моніторинг перебігу виборчої кампанії, стану дотримання правових і демократичних норм, встановлення об’єктивних результатів голосування.

«Ми переконані, що присутність делегацій від авторитетних міжнародних інституцій мала б забезпечити держава. Тому народні депутати України від «Єдиного Центру» офіційно звернулися до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА із закликом зробити відповідне запрошення. Однак Банкова явно не поспішає із таким дипломатичним кроком, хоча виборча кампанія вже кілька днів як розпочалася. Тому наша партія взяла на себе цю місію, і офіційні листи-запрошення були розіслані», – заявив він.

У документі прогнозується «проблемна виборча кампанія» через досить напружену політичну ситуацію в країні, публічні звинувачення влади в обмеженні свободи слова та свободи зібрань. У зв’язку з цим наголошується, що присутність міжнародних спостерігачів завжди була корисною для неупередженої оцінки та запобігання порушенням. Тому «Єдиний Центр» звертається з проханням направити спостерігачів як для стеження за ходом голосування безпосередньо 31 жовтня, так і для моніторингу всієї кампанії, підрахунку голосів, підбиття підсумків і розгляду виборчих спорів. Зі свого боку партія висловлює готовність надати всю необхідну інформаційну підтримку.

Лист за підписом одного з лідерів «Єдиного Центру» І.ПОПОВА надіслано в посольства держав «Великої вісімки» та країн, що межують із Україною. Адресатами послання також є такі міжнародні структури, як Європарламент, Парламентська Асамблея Ради Європи, Парламентська Асамблея та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Парламентська Асамблея НАТО, Міжпарламентська Асамблея країн-учасниць СНД, низка поважних неурядових організацій: Європейська мережа організацій, що спостерігають за виборами (ЕНЕМО), Міжнародна організація спостереження за виборами «CIS-ЕМО», Світовий конгрес українців, Фонд Конрада Аденауера, Міжнародний республіканський інститут, Український конгресовий комітет Америки та інші.

«Єдиний Центр» сподівається, що його запрошення не залишиться поза увагою світових столиць. Адже це перші вибори, які будуть проводитися після повної зміни влади в Україні. Українське суспільство і світове співтовариство ще не впевнені, що нова влада здатна забезпечити чесні, відкриті вибори з рівними можливостями всіх учасників. Підтвердженням цього має стати прозорий, законний перебіг кампанії», – зазначив І.ПОПОВ.

Додатковим аргументом на користь направлення спостерігачів він назвав той факт, що офіційний Київ зволікає із запрошенням від свого імені. «Звісно, «Єдиний Центр» вітає запрошення іноземних спостерігачів Партією регіонів і її зацікавленість у проведенні виборів чесно і прозоро. Однак це зовсім не означає, що спостерігачів на вибори кличе Українська держава, оскільки міжнародним організаціям потрібне офіційне звернення від уповноважених державних органів. Навіть не ясно, кого саме запросила правляча партія – представників авторитетних структур, що мають досвід такої роботи, чи «кишенькових» спостерігачів», – сказав він.

За словами І.ПОПОВА, «Єдиний Центр» як учасник виборів зацікавлений у якнайширшому контролі за виборами, що має запобігти можливим порушенням і фальсифікаціям. «Три останні виборчі кампанії проходили під пильним наглядом іноземних спостерігачів. Світ визнав їх демократичними, а результати – об’єктивними. Ми розраховуємо, що такими ж будуть і вибори 31 жовтня», - зазначив він.