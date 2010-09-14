Вінський готує на вибори «народні списки»

Партія «Народна влада» не підтримуватиме чинних голів міст та депутатів районних, міських, обласних рад.

Про це заявив голова партії Йосип Вінський в інтерв’ю, опублікованому на сайті партії «Народна влада».

«У своєму ставленні до чинної місцевої влади ми виходимо виключно з оцінки її ефективності. А її ефективність, на жаль, незадовільна. Тому в 99% випадків ми не будемо підтримувати чинних голів міст та депутатів районних, міських, обласних рад, незалежно від того, чи будуть вони йти у списках, чи на мажоритарних округах. Якщо ми хочемо кращої роботи місцевої влади, маємо творити реальну конкуренцію, маємо відверто обговорювати недоліки та роботу керівних кадрів. Маємо забезпечити жорсткий механізм контролю громади за роботою місцевих депутатів та голів міст, селищ і сіл», - заявив Йосип Вінський.

На його переконання, виборці самі мають дати оцінку місцевій владі. Якщо їх влаштовує робота діючої влади, то вони мають підтримати її. Якщо не влаштовує, то на виборах вони мають голосувати за виборчі списки нових партій та їх кандидатів. Саме при такому підході народ зможе через певний час змусити владу поважати себе та виконувати свої передвиборчі обіцянки.

Вінський зазначив, що партія «Народна влада» недавно зробила аналіз стану виконання передвиборчих обіцянок в містах і районах України. Переважна більшість з них виявились не виконаними.

«Це відбувається з двох причин. Більшість народних обранців і на думці не мали їх виконувати, вони йшли у владу вирішувати власні бізнесові питання. Інша причина – багато депутатів, намагаючись отримати голоси виборців, обіцяли те, що є за межею можливостей місцевої влади», - пояснив голова партії «Народна влада».

Йосип Вінський розповів, що регіональні організації партії «Народна влада» ініціювали зібрання жителів міст у різних регіонах, на які запрошували мерів, депутатів місцевих рад, щоб вони відзвітували перед громадою за свою роботу протягом останніх років. В абсолютній більшості випадків представники чинної влади проігнорували запрошення.

«У місцевих органах влади зараз є чимало представників старих партій, які заплямували себе земельними аферами, розкраданням комунального майна, установленням недолугих тарифів в системі ЖКГ тощо. Очевидно, їм не з руки звітувати за свою роботу, показати, що реально зроблено для громади і, може, навіть вибачитись за допущені провали в роботі. Набагато легше знову спробувати купити виборців райдужними обіцянками або й буквально - матеріальним заохоченням», - сказав Й. Вінський.

З його слів, партія збирається радикально оновити склад місцевих рад, а тому висуватиме кандидатами в депутати не тільки однопартійців, але й позапартійних, за умови, що вони поділяють ідеологію євросоціалізму.

«Ми запрошуємо до співпраці з нашими місцевими осередками небайдужих людей, лідерів, тих, хто має конкретні плани, спрямовані на покращення життя місцевої громади. Партія «Народна влада» має на меті представити виборцю «народні списки», - підсумував Йосип Вінський.