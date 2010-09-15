В Україну їде Верховний Комісар ОБСЄ у справах нацменшин

15-18 вересня в Україні з візитом перебуватиме Верховний Комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут ВОЛЛЄБЕК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Очікується, що відбудуться його зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, в Адміністрації Президента України, з міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, керівництвом Мін’юсту, Міносвіти, Мінкультури, Держкомнацрелігій, в комітеті ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. В ході зустрічей планується обговорити питання законодавчого регулювання в Україні питань забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин, в тому числі питання мовної політики, а також статусу та прав раніше депортованих осіб. Також розглядатимуться питання, пов’язані із станом забезпечення прав етнічних українців в інших державах. Крім того, Верховний Комісар ОБСЄ у справах нацменшин відвідає Крим, де проведе зустрічі в Раді Міністрів АРК, Верховній Раді АРК та з громадськими організаціями півострова.

«Україна завжди підтримує відкритий і конструктивний діалог з ОБСЄ з питань забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин, як в нашій державі, так і за її межами», - сказав О.ДИКУСАРОВ.