ЄЦ заявляє про загрозу замаху на свого кандидата в мери Харкова

Партія “Єдиний центр” заявляє про загрозу замаху на життя свого кандидата на посаду міського голови Харкова Андрія БІЛОГРИЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного центру”, про це йдеться у відкритому листі одного з лідерів партії, народного депутата України Ігоря КРІЛЯ до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як зазначено в листі, партія «публічно оголосила про висунення кандидатом на посаду міського голови Харкова Андрія БІЛОГРИЩЕНКА – широко відомого на Слобожанщині політика, авторитетну і поважну людину. За інформацією партії, «намір А.БІЛОГРИЩЕНКА балотуватися на пост міського голови Харкова випливає з високого рівня довіри людей, які бачать в ньому виразника та провідника своїх інтересів. На сьогодні кандидат від “Єдиного центру” має один із найвищих показників підтримки харків’ян».

У “ЄЦ” вважають, що цей факт став причиною численних проблем у діяльності як А.БІЛОГРИЩЕНКА, так і обласної організації партії.

Зокрема, “Єдиний центр” заявляє про підготовку замаху на життя А.БІЛОГРИЩЕНКА. Як зазначено в у відкритому листі, «інформацію про найнятого в Росії професійного вбивцю, що має завдання фізичного знищення кандидата, партії повідомили компетентні джерела у правоохоронних органах Харківської області. Вони одержали підтвердження таким злочинним планам у ході оперативно-розшукових заходів, причому замовлення цієї брудної операції зроблено з Харкова».

Партія “Єдиний центр” також нагадує Президенту, що нещодавно був убитий член “ЄЦ”, депутат Львівської обласної ради, головний лікар Пустомитівської районної лікарні 55-річний Ярослав Федина. «За дивним збігом обставин, смерть спіткала його після оголошеного наміру знову балотуватися в депутати», - йдеться в листі.

У “ЄЦ” наголошують, що «інформацію про підготовку замовного замаху на А.БІЛОГРИЩЕНКА доповнюють численні анонімні погрози на його адресу. Крім того, окремі «доброзичливці» з чиновницьких кабінетів наполегливо радять йому згорнути активність і відмовитися від намірів балотуватися на міського голову Харкова».

“Єдиний центр” також звинувачує нинішню місцеву владу Харкова у «різноманітних перешкодах і заборонах» діяльності партії в області. Зокрема, у тому, що «обласне Управління юстиції під безглуздими приводами відмовляється зареєструвати зміну керівництва обласної організації, хоча за законом не має на це права».

У зв’язку з вищевикладеним, “Єдиний центр” закликає Президента як гаранта Конституції, прав і свобод людини втрутитися в ситуацію навколо А.БІЛОГРИЩЕНКА та діяльності партії у Харківській області.