Представники БЮТ стежать, коли до ЦВК принесуть заявки "клонів"

Чинна влада намагається виключити партію «Батьківщина» з виборчого процесу на місцевих виборах.

Про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», юрист Сергій ВЛАСЕНКО, спілкуючись з журналістам у ЦВК, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Ми знаємо, що в ході цих виборів влада почала застосовувати цілу низку схем, які мають абсолютну мету - обмежити або виключити участь партії «Батьківщина» у місцевих виборах. На жаль, у цьому задіяні і державні органи: це і підрозділи юстиції, і органи МВС, а також підпорядковані суди», - наголосив він.

Зокрема, С.ВЛАСЕНКО нагадав, що у Печерському райсуді Києва за рішенням судді Євгена ВОВКА «було законсервовано статус колишніх керівників двох партійних осередків партії «Батьківщина» у Львівській і Київській областях».

«За цією логікою ми не виключаємо, що завтра з’явиться судове рішення, згідно з яким Юлія ТИМОШЕНКО не є головою партії «Батьківщина». Я підкреслюю, що всі ці дії спрямовані на те, щоб унеможливити діяльність партійних осередків «Батьківщини», - сказав народний депутат.

За словами С.ВЛАСЕНКА, сьогодні група народних депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина» прийшли до ЦВК, «адже є можливість, що територіальні виборчі комісії у Львівській і Київській області сформують за поданням виключених членів «Батьківщини».

За словами С.ВЛАСЕНКА, ЦВК уже пішла на поступки владі, затвердивши порядок формування ТВК, «в яких будуть надані преференції партії влади та її сателітам».

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що у разі, якщо ЦВК прийме рішення зареєструвати членів тервиборчкомів, поданих Володимиром МАЙБОЖЕНКОМ та Іваном ДЕНЬКОВИЧЕМ, - це буде означати, що у ТВК не буде представлена партія «Батьківщина».

«Це відкриє шлях до подання нелегітимних списків кандидатів, які не матимуть жодного відношення до партії «Батьківщина», що буде своєрідною підтримкою Партії регіонів», - наголосив він.