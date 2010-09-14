Рада БЮТ визнала легітимною фракцію в Київраді на чолі з Меліховою

Рада Блоку Юлії Тимошенко визнала легітимною депутатську фракцію «Блок Юлії Тимошенко» в Київській міській раді на чолі з Тетяною МЕЛІХОВОЮ.

Як повідомляє сайт БЮТ, таке рішення було прийняте сьогодні.

Наразі до складу депутатської фракції, яка уповноважена представляти БЮТ у Київраді, входить 14 депутатів: Т.МЕЛІХОВА, С.МЕЛЬНИК, В.СЕМИНОГА, В.КОБЄЛЄВ, В.НАУМКО, В.НАУМЕНКО, І.СОЛОШЕНКО, М.ЛУК’ЯНЮК, В.ЯРЦЕВ, О.МЕДВЕДЄВ, І.МЕЛЬНИК, І.НОВАК, Д.НІКУЛЬШИН, О.БРИГИНЕЦЬ.

Про рішення Ради БЮТ буде оголошено на черговому пленарному засіданні Київради.

У повідомленні також зазначається, що “Адміністрація Президента ЯНУКОВИЧА продовжує хибний антидемократичний шлях рейдерського захоплення місцевих організацій партії “Батьківщина” і фракцій Блоку Юлії Тимошенко у місцевих радах”.

У БЮТ заявляють, що “сьогодні із залученням запроданців, більш відомих у народі як “тушки”, за неодноразово випробуваним сценарієм здійснюється спроба реалізувати переворот у фракції БЮТ у Київраді. Після захоплення Києва через призначення “смотрящого” від Партії регіонів, скасування права киян вибирати районні представницькі органи влади, адміністрація “гаранта” спрямувала свої зусилля на руйнування фракції БЮТ в Київраді, як останнього плацдарму для захисту інтересів киян”.

“Батьківщина” висловлює обурення “відвертими рейдерськими атаками проти неї і повідомляє, що на сьогодні депутатська фракція «Блок Юлії Тимошенко» в Київській міській раді на чолі з Тетяною МЕЛІХОВОЮ визнана правонаступною”.

Як повідомлялося, 3 вересня УНІАН отримав інформацію про зміну керівництва фракції БЮТ у Київраді. Згідно з нею, 31 серпня на засіданні фракції її головою було обрано Д.МОСКАЛЯ. “За” проголосували 17 із 32 членів фракції.

Того ж дня голова Київської міської організації партії “Батьківщина” Анатолій СЕМИНОГА зробив заяву, у якій звинуватив владу у намаганні захопити контроль над фракцією БЮТ у Київраді і заперечив інформацію про зміну керівництва фракції.

За словами А.СЕМИНОГИ, влада продовжує рейдерську атаку на БЮТ і партію «Батьківщина» з метою позбавити громадян права вибору на місцевих виборах. “Група депутатів, які з корисливих мотивів перейшли на бік Партії регіонів, намагається у незаконний спосіб змінити керівництво фракції. При цьому вони ігнорують той факт, що згідно з положенням про фракцію, переобрати її голову можна лише двома третинами голосів”, - зазначив він.

Незважаючи на це, 9 вересня секретар Київської міської ради О.ДОВГИЙ оголосив про обрання Д.МОСКАЛЯ головою фракції БЮТ у Київраді замість Т.МЕЛІХОВОЇ.

Т.МЕЛІХОВА у свою чергу заявила, що Д.МОСКАЛЯ обрано головою фракції БЮТ незаконно, і 9 вересня під час позачергового засідання Київради, де розглядалось питання ліквідації районних рад, відбулося рейдерське захоплення фракції БЮТ.

Зокрема, вона заявила, що секретар Київради О.ДОВГИЙ не зачитав заяву депутатів фракції БЮТ про виключення депутатів, які минулого сесійного засідання Київради проголосували за ліквідацію райрад в столиці.