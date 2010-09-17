У Миколаєві розпочали роботу громадські спостерігачі

Біля півсотні активістів громадської мережі «Опора» спостерігатимуть за ходом виборчої кампанії і голосуванням у день виборів до місцевих рад у Миколаївській області.

Про це УНІАН повідомила регіональний координатор організації в Миколаївській області Олена КАБАШНА.

За демократичністю, законністю і прозорістю виборчого процесу вестимуть спостереження 6 довгострокових спостерігачів мережі, а в день голосування - 44 представники мережі.

Активісти «Опори» мають намір не лише проводити моніторинг ходу виборів. Вони також аналізуватимуть передвиборчі програми і обіцянки кандидатів, щоб потім повідомити громадськість про те, як вони виконані.

*** Громадська мережа «Опора» - неурядова, позапартійна, фінансово незалежна організація громадських активістів, що має стаж спостереження за виборчими кампаніями.