Лукашенко чохом записав своїх опонентів у «вороги народу»

Президент Білорусії Олександр Лукашенко виступив з жорсткою критикою своїх опонентів, назвавши їх ворогами народу. "Ніякі вони не опозиціонери. Вони вороги народу. Де тільки можна гірше зробити для держави, вони там. Вчора Європа, Америка на нас тиснула, вони там. Сьогодні Росія тисне, вони там", - заявив Лукашенко.

Скандальну заяву білоруський лідер зробив на з`їзді федерації профспілок в ході свого першого публічного виступу після старту виборчої кампанії у виборах президента Білорусії, які заплановані на 19 грудня, пише "Время новостей".

Лукашенко обурився заявами опозиціонерів, що нібито влада перед президентськими виборами, заграючи з народом, підвищує зарплату, зауважує ИТАР-ТАСС. За його словами, "18-й раз ми зверталися до теми підвищення зарплати за ці п`ять років, угамуйтеся, ми вже в 19-й раз йдемо на це". "Люди не вважають, що їх хтось купує. Не треба мені президентство, якщо люди думатимуть, що з ними заграють", - сказав він.

Він також заявив, що держава в майбутньому планує значно більше уваги приділяти громадським об`єднанням і партіям. "Якщо нам народ і Господь дозволять працювати у відповідних якостях, в новій п`ятирічці ми спілкуватимемося значно більше", - підбадьорив опозицію Олександр Лукашенко.

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