На Херсонщині бютівців у ТВК підмінили «підсадними»?

До складу територіальних виборчих комісій міст та районів Херсонської області за квотою Блоку Юлії Тимошенко включено представників Української соціал-демократичної партії (УСДП), які за свідченнями керівників районних (міських) партійних організацій УСДП ними не висувалися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Херсоні заявив голова Херсонської обласної організації «БЮТ - Батьківщина», народний депутат Юрій ОДАРЧЕНКО.

За словами депутата, він має достовірну інформацію, що районні (міські) організації УСДП не висували своїх представників у Білозерці, Верхньому Рогачику, Голій Пристані, Каланчаку, Новій Каховці, Нижніх Сірогозах.

Більше того, Ю.ОДАРЧЕНКО стверджує, що члени ТВК від УСДП у Верхньорогачицькому районі визнають, що не знають про таку партію як УСДП, а членом ТВК від УСДП в Білозерці є член Партії регіонів.

Таким чином, наголосив Ю.ОДАРЧЕНКО, на сьогодні у складі територіальних виборчих комісій присутні люди, які невідомо ким висунуті та не представляють в ТВК Блок Юлії Тимошенко, за квотою якого вони представлені. За словами депутата, саме ці люди будуть вирішувати “долю майбутнього місцевого самоврядування на Херсонщині, бо більшість з них отримали посади в керівному складі ТВК”.

При цьому Ю.ОДАРЧЕНКО заявив, що Центральна виборча комісія жодним чином не відреагувала на його звернення щодо не легітимності висунення цих осіб. Тому він був змушений звернутися до Генеральної прокуратури та міжнародних інституцій (ОБСЄ) стосовно бездіяльності ЦВК при формуванні територіальних виборчих комісії за неперевіреним поданням.

Паралельно юристи Херсонської обласної організації ВО «Батьківщина» готують судовий позов до Центрвиборчкому.