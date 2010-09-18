Кабмін Азарова задарма орендував майно в Москві

Досягнуто домовленість про оренду урядом України на 50 років виставкового павільйону «Україна», розташованого на території Всеросійського виставкового центру в Москві, за 1 рубль на рік. Про це повідомив журналістам перший віце-прем`єр Андрій Клюєв, який очолював українську делегацію на 47-му засіданні Економічної ради СНД.

За його словами, українській стороні доведеться реставрувати цей павільйон за свій рахунок. Він зазначив, що реставрація буде проводитися за рахунок бюджету України, але не виключив, що до цього будуть залучені зацікавлені українські компанії. Попередньо вартість реконструкції оцінюється в 250 млн. рублів (близько 8,1 млн. дол.) «Попередній кошторис представили. Мені здалося, що витрати занадто завищені», - цитує Клюєва прес-служба першого віце-прем’єра.

За його словами, роботи розпочнуться найближчим часом, коли буде розроблена проектна документація. «Думаю, з весни почнемо», - зазначив Андрій Клюєв, додавши, що це буде «красивий виставковий комплекс, який дуже потрібен Україні».

Вже є велика кількість українських підприємств, готових виставляти там свою продукцію і брати участь у проекті, зокрема, підприємства авіа- і космічної промисловості, а також Новокраматорський машинобудівний завод, повідомив Клюєв. Він також зазначив, що оператором комплексу, швидше за все, буде держава.

У свою чергу міністр економіки Василь Цушко повідомив, що до будівництва будуть залучені українські компанії, і це здешевить вартість. Він не виключив, що надалі на цій базі буде створено український бізнес-центр. «Це буде відправною точкою для українських ділових людей», - підкреслив він.

Планується, що кожен з 27 регіонів України зможе використовувати виставкові площі кожні два роки терміном на 2 місяці.

Наразі павільйон, який за радянських часів належав УРСР, не працює.

Андрій Клюєв заявив, що рішення про створення в Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав - учасниць СНД, ухвалене ще в 2002 році, нарешті, буде реалізовано.