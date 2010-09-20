Відкриття нового офіційного автосалону Infiniti «ВіДі Ліберті»

23 вересня 2010 року в Києві, за адресою: вул. Велика Васильківська, 5а, відбудеться прес-конференція, присвячена урочистому відкриттю нового офіційного автосалону-бутіка Infiniti «ВіДі Ліберті», який входить до складу одного з лідерів автомобільного ринку, компанії «ВіДі Груп». У рамках події заплановано презентацію нового QХ 56.

Програма заходу: 17.00 – 17.30 - акредитація преси.

17. 30 - початок прес-конференції.

17.30 – вітальна промова Віталія ДЖУРИНСЬКОГО, власника і голови Правління «ВіДі Груп».

17.35 – виступ Андрія НЕСТЕРЕНКА, генерального директора «Ніссан Мотор Україна».

17.40 – презентація Артема ТКАЧЕНКА. Тема: «Аналіз розвитку преміум-сегменту на автомобільному ринку України».

17.45 – доповідь Володимира ЛАПІНА, директора «ВіДі Ліберті» «Про переваги нового офіційного автосалону Infiniti «ВіДі Ліберті».

17.45 -18.00 – час для інтерв`ю.

18.00 – 19.00 - презентація нового Infiniti QХ 56.

***Новий автосалон Infiniti «ВіДі Ліберті» розташований у центрі Києва, за адресою: Велика Васильківська, 5а, в одному з найреспектабельніших торгових комплексів «Арена Сіті». «ВіДі Ліберті» - це бутік Infiniti, збудований за єдиним стандартом IREDI, який передає особливу атмосферу бренду Infiniti. Концепція стильного міського бутіка найкращим чином відображає цінності бренду Infiniti і філософію привілейованого обслуговування Клієнтів. Загальна площа бутіка складає 310 кв. м. і дозволяє одночасно розмістити п`ять автомобілів.

Новий Infiniti QХ 56: Абсолютно новий повнорозмірний SUV Infiniti, який пропонує розкіш і преміальний комфорт. Новий QX став на 25% потужнішим, а його паливна економічність покращена більш як на 10%, у порівнянні з попереднім поколінням.